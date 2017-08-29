Героя-кыргызстанца наградили посмертно через 72 года после войны

29 августа 2017, 18:03 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Кыргызстанец Марат Уметов получил посмертную награду отца - ветерана ВОВ Каратая Уметова через 72 года после победы.

© Sputnik / Светалана ФедотоваКыргызстанец Марат Уметов получил посмертную награду отца — ветерана ВОВ Каратая Уметова через 72 года после победы Два года Sputnik Кыргызстан писал о том, что сын ветерана добивается посмертной награды своего отца. Несколько лет назад Марат Уметов обнаружил документы, согласно которым его покойному отцу полагался орден Красной Звезды.

29 августа 2017 года сын Каратая Уметова получил долгожданное удостоверение.

"Я очень благодарен всем, кто помог мне получить награду отца. Я писал письма Атамбаеву, Путину, обращался в российское посольство, мне помогали журналисты Sputnik Кыргызстан. И у нас получилось сделать это, на мой взгляд, доброе дело. Думаю, отец был бы счастлив. Специально на награждение я взял с собой внука - то есть правнука моего папы, чтобы мальчик знал о том, кем был его предок и почему так важно было расставить все по своим местам", - поделился Уметов-младший.

Он рассказал, что отца призвали на срочную службу в 1939 году. Первое ранение он получил под Орлом, а в конце войны, в апреле 1945-го, был тяжело ранен под Берлином. Из документов, найденных Маратом Уметовым, следует, что тогда же отец был удостоен ордена Красной Звезды, но по каким-то причинам получить награду не смог.

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