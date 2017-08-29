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Кыргызстан больше не клянчит — Атамбаев о поставках газа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445306-ru.html

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Атамбаев: «Газпром» построит в Бишкеке школу мирового уровня

29 августа 2017, 18:12       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Кыргызстан перестал клянчить газ, заявил президент Алмазбек Атамбаев на церемонии закладки капсулы в фундамент школы, строительство которой профинансирует "Газпром".
Глава государства обратился к председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, который также принял участие в церемонии.
"Перед вашим приездом вспоминал о передаче "Газпрому" "Кыргызгаза" со всеми его проблемами и ржавыми трубами взамен на инвестиции. Какая была тогда атака на Атамбаева! Говорили, что он враг народа и отдает достояние страны. Сомнения даже у меня появились. Время показало, что в вашем лице мы нашли очень надежного друга и партнера", - сказал президент.
По его словам, один из больших чиновников говорил, что озолотит страну, если ему отдадут компанию, "но известен он тем, что обворовывал страну и даже пенсионеров".
"Время показало, что наши начинания, которые воспринимали в штыки, полностью оправдали себя. Теперь руководители Кыргызстана и правительство не ночуют в правительствах соседних государств, не клянчат газ и не отдают спорные земли", - отметил Атамбаев.
Он напомнил, что до входа на наш рынок "Газпрома" стоимость одной тысячи кубометров газа составляла 250-280 долларов, а сейчас 150.
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