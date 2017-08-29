В Казахстане создали самооздоравливающий нанопорошок

29 августа 2017, 17:24 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Усть-каменогорский ученый Алексей Башкирцев создал растительный нанопорошок, способствующий самооздоровлению человека, сообщает "Казинформ" со ссылкой на инфоцентр. Созданный Алексеем Башкирцевым биобутанол (разновидность биотоплива) уже прошел успешные испытания.

Кроме того, по словам ученого, "с помощью передовых нанотехнологий он изобрел совершенно особую форму растительных порошков, которые обладают мощным оздоровительным эффектом". Ученый и его разработки получили признание в Международном конкурсе промышленников и предпринимателей, проводимом среди 30 стран Евразийского региона.

"Приятно, когда тебя замечают, - делится своими впечатлениями Алексей Алексеевич. - Это значит, мы не хуже, а в чем-то и лучше других. Я выдвинул новую идею, которая имеет и общественное значение, и государственное. Это и оздоровление населения, и борьба с последствиями плохой экологии, и многое другое. Название этой идеи - фитомиллы".

По словам ученого, с помощью передовых нанотехнологий он изобрел совершенно особую форму растительных порошков, которые обладают мощным оздоровительным эффектом. Ученый еще в конце 80-х создал свой метод сверхизмельчения, сотрудничал с предприятиями оборонной промышленности, выполнял заказы по изготовлению нанопорошков тантала и технического кремния.

В итоге он пришел к созданию фитомиллов - вершине в своих опытах. Придуманное ученым название как нельзя точно раскрывает смысл изобретения: "фито" - растение, а "миллы" - мельница, измельчение, то есть особая форма растительных порошков, перемолотых до наноструктур. В результате проявляются необыкновенные свойства, которые были известны ранее, но они настолько усиливаются, что одной чайной ложки в день хватает, чтобы организм человека сам себя начал лечить. Сырьем стал овес, который не имеет побочных эффектов и может с легкостью заменить половину лекарственных препаратов.