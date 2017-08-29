Президент Назарбаев открыл Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ

29 августа 2017, 17:28 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Президент Нурсултан Назарбаев во время телемоста открыл здание Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ в Казахстане, сообщает "Казинформ". Глава государства передал символический ключ здания БНОУ генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано.

"Для Ульбинского металлургического завода большая честь, что наша площадка выбрана для размещения первого в мире Банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Это говорит о безупречной репутации завода, который более 40 лет производит компоненты ядерного топлива. Коллектив завода относится к этому проекту с максимальной ответственностью. Строительство здания для банка выполнено строго по графику, соблюдены все международные и национальные требования по ядерной, радиационной и физической безопасности. 1 июля 2017 года подписан акт приемки объекта в эксплуатацию. Я рад доложить вам сегодня, что здание полностью готово для размещения в нем БНОУ МАГАТЭ", - сказал председатель правления АО "Ульбинский металлургический завод" Юрий Шахворостов.

В свою очередь руководитель проекта МБНОУ Марк Бассет подтвердил, что здание банка построено в соответствии со стандартами МАГАТЭ. "Это означает, что данный проект предоставит высокий уровень физической и нефизической безопасности для БНОУ", - отметил Марк Бассет во время телемоста.

Идея создания банков ядерного топлива возникла еще в прошлом веке в связи с увеличением количества стран, которые вели собственные разработки в ядерной сфере. Были предприняты значительные усилия по разработке технологий производства ядерного топлива, которые были бы защищены от использования их в военных целях. Одним из вариантов обеспечения ядерным топливом атомной энергетики было предложение о создании международного резерва такого топлива. То есть страны, не обладающие и не стремящиеся обладать технологиями изготовления ядерного топлива, могли бы обеспечиваться им из банка.

"Казинформ" напоминает, что резолюция о создании Международного банка НОУ МАГАТЭ и соответствующие документы были приняты Советом управляющих в декабре 2010 года. 27 мая 2011 года агентство объявил тендер на выбор страны, в которой мог бы разместиться банк. 29 июля года Казахстан направил заявку на размещение банка с приложением необходимой информации по двум площадкам на Ульбинском металлургическом заводе и в городе Курчатове. В марте 2012 года государства-члены агентства были проинформированы, что по итогам открытого конкурса Казахстан стал единственной страной кандидатом на размещение банка на своей территории.

В мае 2012 года прошел визит делегации МАГАТЭ в Усть-Каменогорск и Астану. По состоянию на конец июля 2015 года проведено 22 раунда переговоров. Церемония подписания Странового соглашения состоялась в Астане 27 августа 2015 года. Отметим, отработанное ядерное топливо не будет возвращаться на территорию республики в соответствии с существующими правилами МАГАТЭ. Безопасность при транспортировке и хранении урана обеспечивается использованием специальных контейнеров, имеющих высокую степень прочности. Контейнеры исключают какую-либо утечку радиоактивных материалов и полностью экранируют излучение низкообогащенного урана. Контейнеры сертифицированы МАГАТЭ и сконструированы таким образом, чтобы противостоять даже масштабным природным катаклизмам и техногенным катастрофам. Они обладают всеми необходимыми прочностными характеристиками и рассчитаны на 80-100 лет работы.

Транспортировка материала будет происходить по территории других стран. Финансирование этого проекта в размере около 150 млн. долларов США, переданных в МАГАТЭ, складывается из добровольных взносов ряда стран и организаций. По нынешним рыночным ценам сумма в 150 млн. долларов будет достаточной для закупки около 60-80 тонн низкообогащенного урана и доставки его в место нахождения Банка МАГАТЭ в Казахстане.