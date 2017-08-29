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"Барселона" намерена купить еще двух игроков до конца лета

Источник:
http://kabar.kg/news/barselona...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445303-ru.html

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29 августа 2017, 17:32       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. Футбольный клуб "Барселона" намерена, приобрести еще как минимум двух футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает РБК
Технический директор клуба Роберт Фернандес сообщил, что "Барселона" еще не закончила летнюю трансферную кампанию.
"Мы надеемся представить еще одного игрока до конца месяца. Возможно, успеем приобрести двух. Я не буду называть имен, но клуб работает над покупкой нескольких новых игроков", — Фернандес.
Директор заявил, что клуб не будет пытаться приобрести хавбека Ниццы Жана-Микаэля Сери, а что касается Филиппе Коутиньо и Анхеля Ди Марии, Фернандес воздержался от любых намеков, перехода игроков.
Стоит отметить, Андрес Иньеста и Лионель Месси, еще не продлили контракт с Барселоной из-за трансферных проблем клуба. Контракт обоих футболистов истекает летом 2018 года, в случае отказа от его продления, в январе 2018 года представители сине-гранатовых получат право переговоров с другими клубами.

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