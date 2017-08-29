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ПАО "Газпром" заложил 1,2 млрд рублей на строительство современной школы в Бишкеке

Источник:
http://kabar.kg/news/pao-gazpr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445302-ru.html

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29 августа 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехринриса Сулайманова – Кабар/. Объем капитальных вложений в строительство новой современной школы в Бишкеке ПАО "Газпром" заложил 1 млрд 200 млн рублей. Об этом в ходе своего выступления по случаю заложения капсулы на месте строительства сообщил президент Кыргызстана Аламзбек Атамбаев.
Он отметил, что это будет уникальная школа.
"Я попросить построить школу именно в Бишкеке, потому что здесь их не хватает. У нас были проблемы и с дорогами, но до конца года будет отремонтировано 100 улиц, где-то будут развязки. Теперь одна из главных задач – строительство школы. Конечно же, и больницы мы приведем в порядок", – сказал он.
Средняя общеобразовательная школа будет построена в микрорайоне "Асанбай" г.Бишкек.
Школа будет 4-х этажной с 33 учебными классами. Всего в школе будут учиться 960 учащихся. Общая территория школы составляет 3,5 га. В ней также будет два бассейна.
Проект планируется завершить в 2019 году.

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