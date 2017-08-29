На Азиатских играх-2017 в Ашхабаде сборная Кыргызстана примет участие не во всех видах соревнований

29 августа 2017, 17:44 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Организаторы Азиатских игр -2017 обнародовали состав участников соревнований по баскетболу (3x3), входящих в программу Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

По сообщению "Гундогар", женский турнир пройдет с участием сборных Туркменистана, Афганистана, Гуама, Индонезии, Иордании, Ирана, Монголии, Островов Кука, Сирии, Таиланда, Тайваня и Узбекистана.

У мужчин борьбу за золото Азиады поведут команды Туркменистана, Афганистана, Гуама, Индонезии, Иордания, Ирака, Ирана, Катар, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Непала, Палестины, Самоа, Таджикистана, Таиланда, Тайваня и Узбекистана.

Женская сборная Туркменистана на текущий момент занимает 22-ю строку мирового рейтинга Международной федерации баскетбола (ФИБА), и наивысшую позицию среди всех участников Азиады-2017. Опережающие туркменских баскетболисток в мировом рейтинге команды Казахстана, Японии, Китая и Кыргызстана от участия в турнире отказались.

Мужская сборная Туркменистана в мировом рейтинге ФИБА стоит на 44-ом месте, и оказалась второй по рангу среди команд, заявленных для участия в Азиаде-2017. Из имеющих более высокий рейтинг азиатских сборных в Ашхабад приедут лишь баскетболисты из Кыргызстана. Сборные Казахстана, Японии, Китая, а также лидеры зоны Океании Австралия и Новая Зеландия, занимающие более высокие места в рейтинге, решили в Азиаде не участвовать.