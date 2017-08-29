Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ДУМК: Айт намаз состоится 1 сентября на Старой площади в 7:30 утра (программа)ДУМК: Айт намаз состоится 1 сентября на Старой площади в 7:30 утра (программа)ПАО "Газпром" заложил 1,2 млрд рублей на строительство современной школы в БишкекеПАО "Газпром" заложил 1,2 млрд рублей на строительство современной школы в Бишкеке

На Азиатских играх-2017 в Ашхабаде сборная Кыргызстана примет участие не во всех видах соревнований

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-aziats...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445301-ru.html

Похожие новости

Как кыргызстанцы будут проводить интернет-платежи — инициатива НБ КР

CAFA Girls: юные футболистки Кыргызстана проиграли Узбекистану

Где будут расположены дополнительные избирательные участки в Бишкеке (инфографика)

За 10 лет "Газпром" пополнил бюджет Кыргызстана на $1 млрд, выплаченных в виде налогов

МИД: Ведется работа по возвращению из Турции кыргызстанки, потерявшей память

29 августа 2017, 17:44       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Организаторы Азиатских игр -2017 обнародовали состав участников соревнований по баскетболу (3x3), входящих в программу Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.
По сообщению "Гундогар", женский турнир пройдет с участием сборных Туркменистана, Афганистана, Гуама, Индонезии, Иордании, Ирана, Монголии, Островов Кука, Сирии, Таиланда, Тайваня и Узбекистана.
У мужчин борьбу за золото Азиады поведут команды Туркменистана, Афганистана, Гуама, Индонезии, Иордания, Ирака, Ирана, Катар, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Непала, Палестины, Самоа, Таджикистана, Таиланда, Тайваня и Узбекистана.
Женская сборная Туркменистана на текущий момент занимает 22-ю строку мирового рейтинга Международной федерации баскетбола (ФИБА), и наивысшую позицию среди всех участников Азиады-2017. Опережающие туркменских баскетболисток в мировом рейтинге команды Казахстана, Японии, Китая и Кыргызстана от участия в турнире отказались.
Мужская сборная Туркменистана в мировом рейтинге ФИБА стоит на 44-ом месте, и оказалась второй по рангу среди команд, заявленных для участия в Азиаде-2017. Из имеющих более высокий рейтинг азиатских сборных в Ашхабад приедут лишь баскетболисты из Кыргызстана. Сборные Казахстана, Японии, Китая, а также лидеры зоны Океании Австралия и Новая Зеландия, занимающие более высокие места в рейтинге, решили в Азиаде не участвовать.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум