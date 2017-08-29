Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На Азиатских играх-2017 в Ашхабаде сборная Кыргызстана примет участие не во всех видах соревнованийНа Азиатских играх-2017 в Ашхабаде сборная Кыргызстана примет участие не во всех видах соревнований

ДУМК: Айт намаз состоится 1 сентября на Старой площади в 7:30 утра (программа)

Источник:
http://kabar.kg/news/dumk-ait-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445300-ru.html

Похожие новости

Минобразования: Учителя за 1 сентября должны получить двойную оплату

В Бишкеке готовятся к Дню независимости — площадь Ала-Тоо будут перекрывать

С 28 августа по 1 сентября в Бишкеке будут перекрыты центральные улицы

На площади Ала-Тоо репетируют концерт ко Дню независимости Кыргызстана

Национальная сборная КР по дзюдо стартует на чемпионате мира в Будапеште

29 августа 2017, 17:48       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке праздничный айт намаз пройдет 1 сентября на Старой площади. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР (ДУМК).
Праздник отмечается по истечении 70 дней после Орозо айта, отметили в ДУМК.
Программа:
6.30 — представители духовенства выступят с мини-рассказами, баянами и хадисами,
7.00 — поздравление верховного муфтия КР Максатбека Токтомушева,
7.20 – 7.30 — поздравления представителей власти,
7.30 — начало Айт-намаза.
Между тем городские службы проводят подготовку территории к мероприятию. Сотрудники УПМ ГУВД и ГУ ГКНБ КР Бишкека обеспечат безопасность горожан во время намаза. Сотрудники скорой медицинской помощи и противопожарной службы будут дежурить на месте проведения праздничного намаза.
Курман айт — мусульманский праздник жертвоприношения. В этот день принято вспоминать усопших, помогать нуждающимся и раздавать мясо жертвенного животного.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум