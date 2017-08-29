ДУМК: Айт намаз состоится 1 сентября на Старой площади в 7:30 утра (программа)

29 августа 2017, 17:48 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке праздничный айт намаз пройдет 1 сентября на Старой площади. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР (ДУМК).

Праздник отмечается по истечении 70 дней после Орозо айта, отметили в ДУМК.

Программа:

6.30 — представители духовенства выступят с мини-рассказами, баянами и хадисами,

7.00 — поздравление верховного муфтия КР Максатбека Токтомушева,

7.20 – 7.30 — поздравления представителей власти,

7.30 — начало Айт-намаза.

Между тем городские службы проводят подготовку территории к мероприятию. Сотрудники УПМ ГУВД и ГУ ГКНБ КР Бишкека обеспечат безопасность горожан во время намаза. Сотрудники скорой медицинской помощи и противопожарной службы будут дежурить на месте проведения праздничного намаза.

Курман айт — мусульманский праздник жертвоприношения. В этот день принято вспоминать усопших, помогать нуждающимся и раздавать мясо жертвенного животного.