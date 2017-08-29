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Сегодня: ликвидация террористов, ночная авария, Жапаров просится домой

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365518_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445299-ru.html

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29 августа 2017, 17:30       Комментарии

Уничтожены двое боевиков, готовившие теракты на День независимости. Спецоперация по нейтрализации группы террористов была проведена сегодня в Жайылском районе Чуйской области. Бандподполье было вскрыто после инцидента с сотрудниками патрульной милиции на улице Ауэзова в ночь на 24 августа. Преступники угрожали правоохранителям оружием и подрывом гранаты, и только благодаря этому сумели бежать. Накануне стало известно о задержании первых подозреваемых.
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На праздники будет жарко и без осадков. Гидрометцентр распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. Дождей до 1 сентября не предвидится. Кстати, в первый день осени температура воздуха в столице поднимется до +35 градусов, так же тепло и практически безоблачно будет и завтра, и 31 августа.
Так что, если учесть, что впереди всех трудящихся ожидают мини-каникулы, можно запросто планировать поездку на Иссык-Куль, чтобы там 2-3 дня насладиться бабьим летом. Тем более температура воды в озере прогрелась до +20–21 градуса. Лучших условий для отдыха и купания не придумать.

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