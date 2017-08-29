Как кыргызстанцы будут проводить интернет-платежи — инициатива НБ КР

29 августа 2017, 17:32 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Национальный банк Кыргызской Республики (НБ КР) намерен внести изменения и дополнения в свое постановление "Об утверждении положения "Об электронных деньгах в Кыргызской Республике".

Если инициатива финансового регулятора будет одобрена, владельцы смартфонов лишатся возможности пополнять электронный кошелек с баланса телефона. Эта система позволяет оплачивать коммунальные услуги и пользоваться услугами интернет-рынка.

Сейчас оплата производится через баланс мобильного телефона, поставщиками услуги являются сотовые операторы страны.

По этой теме в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан состоялся круглый стол.

Во время мероприятия начальник отдела по операторам и платежным организациям управления платежных систем НБ КР Айбек Султаналиев сообщил, что Нацбанк готов сотрудничать с сотовыми операторами и другими партнерами в этом вопросе, но для этого нужно создать отдельное юридическое лицо, которое бы предоставляло кыргызстанцам услуги по безналичным платежам.

"Нужно выработать безопасный, надежный и удобный механизм, а потом начать реализацию проекта, чтобы он работал без ошибок. Народ Кыргызстана - не объект для экспериментов. Мы не можем сказать: "Ой, извините, тут у нас что-то пошло не так, давайте по-другому сделаем", - сказал Султаналиев.

По его словам, на сегодня в Кыргызстане действует почти 500 тысяч электронных кошельков - в прошлом году их было наполовину меньше. Общее количество операций с их использованием возросло почти в два раза. В 2017 году проведено 5,219 миллиона транзакций на 3 миллиарда 114 миллионов сомов. Это достаточно большие цифры, хотя данный рынок в стране начал развиваться недавно, считает Султаналиев.

"Скорее всего, сотовые операторы создадут отдельное юридическое лицо, предоставляющее услуги по интернет-платежам. Но в этом случае все деньги будут находиться на балансах телефонов, а в электронный кошелек они попадут только в момент платежа. Тогда возникает вопрос: если какой-нибудь сотовый оператор обанкротится, кто ответит за средства, которые были на балансе? Поэтому предлагаем партнерам рассмотреть различные варианты", - добавил он.

НБ КР в переговорах с одним из операторов сотовой связи Кыргызстана рассмотрел вариант, когда баланс телефона можно превратить в электронный кошелек, а для услуг оплаты связи создать дополнительный баланс.

"Мы видим, что процесс не тупиковый, есть возможность обсудить и выработать альтернативное решение. В противном случае Нацбанк может оставить за собой право ограничить перечисление денежных средств с баланса телефона на электронный кошелек", - заключил Султаналиев.

Директор по правовым вопросам ЗАО "Альфа Телеком" Айнура Джумашева сообщила, что сотовые компании на сегодня обладают соответствующей инфраструктурой и высокотехнологичным оборудованием, чтобы предоставлять населению услуги по интернет-платежам.

"Мы неоднократно обсуждали с Нацбанком и другими партнерами этот вопрос. Могу сказать, что мы наконец-то начинаем понимать друг друга. Этот проект нужно реализовать. Сотовые операторы могли бы помочь НБ КР увеличить долю безналичных платежей", - сказала Джумашева.

Она отметила, что для реализации проекта нужно провести работу по идентификации пользователя электронного кошелька. Если он решит пойти на нарушение, сотовые компании могут его оперативно вычислить, добавила Джумашева.

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