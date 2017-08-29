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Улицы Ташкента стали патрулировать "дружинники"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445297-ru.html

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29 августа 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В узбекской столице Ташкенте появились люди с повязками на рукавах, вид которых сразу вызывает в памяти дружинников – добровольных помощников советской милиции.
Новые дружинники являются членами подразделения "Назорат гурухи" ("Группа контролеров"), набраны из числа школьных учителей физкультуры, сообщает Uznews.uz.
Подразделение создано в экспериментальном порядке при РУВД Мирзо-Улугбекского района решениями министра внутренних дел Узбекистана, начальника ГУВД и хокима (мэра) Ташкента (в открытом доступе эти документы не обнаружены). Причиной создания такой группы называется совпадение сразу нескольких праздников - Дня независимости Узбекистана, религиозного праздника Курбан-хайит и начала нового учебного года. Все они отмечаются в первых числах сентября.
В Мирзо-Улугбекском РУВД рассказали, что "дружинники" будут помогать сотрудникам органов внутренних дел следить за порядком в общественных местах и при необходимости проверять документы подозрительных граждан.
Если эксперимент признают успешным, то такие подразделения создадут в каждом районе Ташкента.

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