Улицы Ташкента стали патрулировать "дружинники"

29 августа 2017, 17:14 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В узбекской столице Ташкенте появились люди с повязками на рукавах, вид которых сразу вызывает в памяти дружинников – добровольных помощников советской милиции.

Новые дружинники являются членами подразделения "Назорат гурухи" ("Группа контролеров"), набраны из числа школьных учителей физкультуры, сообщает Uznews.uz.

Подразделение создано в экспериментальном порядке при РУВД Мирзо-Улугбекского района решениями министра внутренних дел Узбекистана, начальника ГУВД и хокима (мэра) Ташкента (в открытом доступе эти документы не обнаружены). Причиной создания такой группы называется совпадение сразу нескольких праздников - Дня независимости Узбекистана, религиозного праздника Курбан-хайит и начала нового учебного года. Все они отмечаются в первых числах сентября.

В Мирзо-Улугбекском РУВД рассказали, что "дружинники" будут помогать сотрудникам органов внутренних дел следить за порядком в общественных местах и при необходимости проверять документы подозрительных граждан.

Если эксперимент признают успешным, то такие подразделения создадут в каждом районе Ташкента.