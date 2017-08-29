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Заключительная серия "Игры Престолов" набрала рекордное количество просмотров

Источник:
http://kabar.kg/news/zakliuchi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445296-ru.html

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29 августа 2017, 17:00       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. Заключительная серия последнего сезона "Игры престолов" собрала 16,5 млн. просмотров, что является рекордным показателем для него.
Как сообщает издание ria.ru, последняя серия "Дракон и волк" вышла на экраны в понедельник, ее посмотрели 12,1 млн. зрителей, что почти на полтора млн. выше прошлого рекорда – 10,7 млн., установленного две недели назад. Стоит отметить, что число зрителей до 16,5 млн. увеличились за счет дополнительных трансляций.
Американский телесериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Действие сериала происходит в вымышленном мире, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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