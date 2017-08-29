Заключительная серия "Игры Престолов" набрала рекордное количество просмотров

29 августа 2017, 17:00 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. Заключительная серия последнего сезона "Игры престолов" собрала 16,5 млн. просмотров, что является рекордным показателем для него.

Как сообщает издание ria.ru, последняя серия "Дракон и волк" вышла на экраны в понедельник, ее посмотрели 12,1 млн. зрителей, что почти на полтора млн. выше прошлого рекорда – 10,7 млн., установленного две недели назад. Стоит отметить, что число зрителей до 16,5 млн. увеличились за счет дополнительных трансляций.

Американский телесериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Действие сериала происходит в вымышленном мире, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.