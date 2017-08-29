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Атамбаев предложил Миллеру построить на Иссык-Куле пансионат для коллектива "Газпром"

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445295-ru.html

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29 августа 2017, 17:03       Комментарии

Бишкек, 29.08.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил председателю правления ОАО "Газпром" Алексею Миллеру построить на Иссык-Куле пансионат для сотрудников компании. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления по случаю закладывания капсулы на месте строительства школы в микрорайоне Асанбай.
"Я всегда говорю Алексею Борисовичу, что вам надо открыть для коллектива "Газпрома" пансионат на Иссык-Куле. Если даже московский "Газпром" не захочет приехать, то кырыгызский и сибирский есть. Тут до Новосибирска два часа лету. И это будет пансионат, который будет окупать себя. Его надо будет построить такого класса, чтобы он работал 12 месяцев в году, и иногда мы с вами туда тоже ездили, лечились от всяких головных болей", - сказал он.

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