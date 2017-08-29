Атамбаев: "Я многое не успел сделать на посту главы государства"

29 августа 2017, 17:19 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил о том, что многого не успел сделать на посту главы государства, потому что это было не простое и смутное время.

В ходе своего выступления по случаю закладывания капсулы на месте строительства новой школы в Бишкеке, которую профинансирует компания "Газпром", он отметил, что срок его деятельности по закону заканчивается 1 декабря 2017 года.

"Многое я не успел сделать. Потому что вы помните, какое было время. Это было не простое и смутное время. Когда даже не прошло 4 года, как в очередной раз пытались взять Белый дом. Кто-то себя почувствовал наследником Чингисхана, полез на забор и поранил одно место. Но сегодня в стране есть порядок", - сказал он.

Продолжая, глава государства сообщил, что сегодня трудно поверить в то, что раньше в целых районах отключали свет, могли отключить газ в целой области.

"Все это трудно представить. Это стоило много крови и здоровья. Слава богу, есть конкретные результаты благодаря таким друзьям, как Алексей Борисович Миллер. И я не могу не отметить президента России Владимира Путина", - сказал он.