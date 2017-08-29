Минюст предлагает заключать браки не позднее 7 дней со дня подачи заявления

29 августа 2017, 17:17 Комментарии

Министерство юстиции предлагает привести нормы семейного законодательства в соответствие с Конституцией Кыргызстана. В ведомстве напоминают, что на референдуме 11 декабря 2016 года была принята норма, по которой семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, достигших установленного законом брачного возраста, и заключения между ними брака. Ни один брак не может быть заключен без обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Супруги имеют равные права и обязанности в браке и семье.

В связи с чем проектом закона предлагается привести в соответствие с Конституцией положения данных статьей Семейного кодекса.

Также вносится норма, по которой брак заключается путем государственной регистрации заключения брака при личном присутствии лиц, вступающих в брак в день, указанный в заявлении.

Регистрация брака в торжественной обстановке производится в порядке, предусмотренном законодательством в сфере регистрации актов гражданского состояния, не позднее 7 календарных дней со дня подачи заявления, если более поздний срок не обозначен в заявлении (согласно действующему законодательству, заключение брака производится при личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день подачи заявления).

При регистрации актов гражданского состояния, если один из заявителей или оба заявителя не владеют государственным или официальным языками, присутствие переводчика с документом, удостоверяющим личность, обязательна.

Отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния может быть обжалован заинтересованным лицом в порядке, определяемом законом об административной деятельности.

При государственной регистрации рождения ребенка ему одновременно присваивается персональный идентификационный номер.

Персональный идентификационный номер - индивидуальный номер, присваиваемый гражданам КР, иностранным гражданам и лицам без гражданства один раз и сохраняющийся за этими лицами в течение всей их жизни без изменения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства.

ПИН присваивается в порядке, определяемом правительством.

Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

- фамилия, имя и отчество ребенка;

- пол и дата рождения ребенка;

- персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (по желанию родителей), место жительства родителей (одного из родителей).

В случае если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка подается близким родственником одного из родителей или иным уполномоченным родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом медицинской организации или должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок.

Территориальные подразделения уполномоченного государственного органа по защите детей обязаны обращаться с заявлением в органы записи актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, не позднее 7 дней со дня обнаружения ребенка.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

- персональный идентификационный номер, фамилия, имя и отчество, должность представителя, наименование территориального подразделения уполномоченного государственного органа по защите детей, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

- дата и адрес (название местности) обнаружения ребенка;

- персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество и место жительства лиц (лица), обнаруживших ребенка;

- местонахождение ребенка на момент регистрации рождения;

- фамилия, имя, отчество, которые присваиваются ребенку, пол, дата рождения ребенка (если известны, в случае, если не известны указываются предварительно).

Заявление должно быть подписано заявителем с указанием даты его составления.

Свидетельство о рождении содержит следующие сведения:

- персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка;

- персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, гражданство родителей (одного из родителей);

- дата составления и номер записи акта о рождении;

- место государственной регистрации рождения (наименование органа записи актов гражданского состояния);

- дата выдачи свидетельства о рождении.

Государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению усыновителей (усыновителя). Заявление подается в письменной форме.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество ребенка;

- реквизиты (наименование, дата вынесения) решения уполномоченного органа об усыновлении (удочерении);

- фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность, место жительства усыновителей (усыновителя);

- дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения брака усыновителей;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность усыновителей (усыновителя);

- сведения записываются ли усыновители (усыновитель) в качестве родителей (родителя);

- персональный идентификационный номер, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица, в случае передачи полномочий усыновителями;

Заявление должно быть подписано заявителем с указанием даты его составления.

Перемена имени лицу, не достигшему возраста 16 лет, производится в соответствии с законом и Семейным кодексом. Учет мнения родителя не обязателен при предоставлении вступившего в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим, лишении его родительских прав, признании его недееспособным.

Родителями ребенка подается совместное заявление в орган записи актов гражданского состояния о перемене фамилии, имени, отчества ребенка.

В случае невозможности подачи совместного заявления родителями ребенка о перемене фамилии, имени, отчества ребенка, волеизъявление оформляется отдельными заявлениями отца и матери. Подлинность подписи на таком заявлении должна быть нотариально удостоверена. Заявление родителя, волеизъявление которого было оформлено отдельным заявлением подается в орган записи актов гражданского состояния одновременно с заявлением другого родителя. Присутствие одного из родителей при регистрации перемены фамилии, имени, отчества обязательно.

Перемена имени допускается в следующих случаях:

- неблагозвучности собственного имени или трудность его произношения;

- желание заявителя в целях упорядочения документов в связи с их несоответствием с записями актов гражданского состояния;

- желание супруга носить общую с другим супругом фамилию, если при регистрации брака они остались на добрачных фамилиях;

- желание супруга вернуть свою добрачную фамилию;

- желание заявителя носить фамилию, одинаковую с детьми от предыдущего брака;

- желание заявителя носить общую с детьми фамилию, если супруг умер, а заявитель (заявительница) был на добрачной фамилии;

- желание заявителя носить фамилию другого родителя;

- желание заявителя носить в качестве своей фамилии имя отца или деда, если ему фамилия было присвоено по фамилии отца или матери;

- желание заявителя носить в качестве своей фамилии фамилию отца или матери, если ему фамилия было присвоено по имени отца или деда;

- желание заявителя носить фамилию или отчество с соблюдением кыргызских национальных традиций;

- желание заявителя других национальностей носить фамилию или отчество по их национальным традициям.

Заявление о смерти должно быть подано не позднее 3 дней со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего и содержать следующие сведения:

- ПИН, фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя юридического лица;

- персональный идентификационный номер (при наличии), фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата и место смерти, гражданство, национальность, семейное положение, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность умершего лица.

Заявление должно быть подписано заявителем с указанием даты его составления.