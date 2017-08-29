Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Улицы Ташкента стали патрулировать "дружинники"Улицы Ташкента стали патрулировать "дружинники"Не хотела разводиться с ее сыном — подозреваемая в обезглавливании женщиныНе хотела разводиться с ее сыном — подозреваемая в обезглавливании женщины

CAFA Girls: юные футболистки Кыргызстана проиграли Узбекистану

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365520_ca...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445291-ru.html

Похожие новости

На Азиатских играх-2017 в Ашхабаде сборная Кыргызстана примет участие не во всех видах соревнований

Как кыргызстанцы будут проводить интернет-платежи — инициатива НБ КР

За 10 лет "Газпром" пополнил бюджет Кыргызстана на $1 млрд, выплаченных в виде налогов

МИД: Ведется работа по возвращению из Турции кыргызстанки, потерявшей память

Топ-5 кыргызстанских товаров, которые наконец оценили за рубежом

29 августа 2017, 17:13       Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) уступила сверстницам из Узбекистана в международном турнире CAFA Girls Tournament 2017, который проходит в городе Гиссар (Таджикистан).
Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, матч завершился со счетом 3:0 не в пользу сборной Кыргызстана.
В другом матче Иран выиграл хозяев поля, сборную Таджикистана со счетом 3:1.
Отметим, в турнире играют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Команды сыграют между собой по круговой системе, а по итогам будет определен победитель.
Напомним, в первый день турнира кыргызстанки сыграли вничью с Ираном, а узбекистанки с крупным счетом одолели представительниц Таджикистана (8:2).
По итогам двух туров лидирует Узбекистан, на втором месте Иран, третьими идут кыргызстанки и аутсайдерами являются представительницы Таджикистана.
Сегодня пройдут заключительные матчи турнира, где кыргызстанки встречаются со сборной Таджикистана, а Узбекистан сыграет с Ираном.
Напомним, соревнования организованы для стран - участниц Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). В прошлом году в женском турнире до 19 лет футболистки Кыргызстана завоевали бронзу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум