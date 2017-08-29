Пропала без вести — милиция Бишкека просит помочь найти Айгерим

29 августа 2017, 16:54 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. УВД Первомайского района Бишкека разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Айгерим Балтаеву.

Как сообщила пресс-служба столичного ГУВД, Айгерим 24 августа этого года примерно в 16.00 вышла из кафе на пересечении проспекта Чуй и улицы Логвиненко, где работала, но домой не пришла.

Ее приметы: рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные ниже плеч, глаза карие, лицо овальное светлое, брови прямые с изгибом на конце. Особых примет нет, одета была по сезону.

УВД Первомайского района Бишкека просит всех, кто знает о местонахождении Балтаевой, сообщить по телефонам 0 (312) 56-82-60; 0 (551) 10-25-38; 0 (551) 10-21-62; 0 (554) 10-24-34; 0 (551) 10-21-63.

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