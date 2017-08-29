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Не хотела разводиться с ее сыном — подозреваемая в обезглавливании женщины

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445289-ru.html

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В Оше задержаны родственницы обезглавленной женщины

В Оше в обезглавливании женщины подозревается ее 27-летняя невестка

29 августа 2017, 17:08       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Подозреваемая в обезглавливании женщины в Оше призналась, что пошла на преступление, потому что хотела сохранить семью, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе регионального УВД.
© Фото / Зульфия ТургуноваЗадержанная 25-летняя сноха Обезглавленное тело женщины нашли в воскресенье утром работники ошского "Тазалыка" в мусорном баке у здания социального университета. Позже милиция задержала 25-летнюю невестку убитой и ее 37-летнюю сестру.
По информации пресс-службы, свекровь приехала в гости к сыну в Ош из Чон-Алайского района. Подозреваемая призналась, что за день до убийства она поссорилась с кайнене - та сказала, что не даст молодой паре жить вместе.
"На следующее утро невестка убила свекровь, ударив ее камнем по голове, пока та спала. Затем позвала на помощь сестру. Вместе они отрезали голову женщине, попытались отрезать и ноги, но не смогли. Вечером вызвали такси. Выбросили тело в один мусорный контейнер, а голову - в другой, поэтому ее не могут найти до сих пор", - рассказали в пресс-службе.
У молодой пары двое детей. В момент убийства супруг подозреваемой был на работе.
"Девушка призналась, что пошла на такой шаг, чтобы сохранить семью", - добавили в пресс-службе.
Идет следствие.
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