Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За что и сколько водителей оштрафованы — итоги рейда "Маяк" в БишкекеЗа что и сколько водителей оштрафованы — итоги рейда "Маяк" в БишкекеМИД: Женщина, потерявшая память в Анкаре, является гражданкой КРМИД: Женщина, потерявшая память в Анкаре, является гражданкой КР

Очистные сооружения МП «Таза-Суу» города Талас не отвечают экологическим и техническим требованиям

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/ochist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445288-ru.html

Похожие новости

Одобрен технический регламент ЕАЭС, определяющий требования безопасности к нефти

Жители Анкары просят установить личность кыргызстанки. Она бродит по городу

Армия Ирака освободила от ИГ центр города Талль-Афар

КТРК-Спорт сообщил время показа боя между Мэйуэзерем и Макгрегором

Исаков: Centerra должна увеличить сумму экологических выплат с $310 тыс до $3,1 млн

29 августа 2017, 16:37       Комментарии

Очистные сооружения МП «Таза-Суу» города Талас не отвечают экологическим и техническим требованиям. Об этом стало известно в ходе проверки инспекторов управления по контролю и надзору за водными ресурсами и объектами Госэкотехинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки было установлено, что данное предприятие не имеет лицензии на право использования воды, счетчики-водомеры на скважинах не работают, и учет фактического водоотбора не ведется, так как журналы  по  учету водоотбора отсутствуют. Также по сбору очищенных сточных вод предприятие должно иметь экологический паспорт, но, как выяснилось, паспорт тоже отсутствует.
По результатам проверки инспекторы составили акты  МП Талас "Таза-Суу" по 17 пунктам нарушений. На их устранение предприятию дали срок 1 месяц.
"В случае невыполнения предписаний в указанный срок в отношении руководства муниципального управления Талас "Таза-Суу" будут приняты соответствующие меры наказания", — обещают в Госэкотехинспекции.
1 of 10

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум