29 августа 2017, 16:37 Комментарии

Очистные сооружения МП «Таза-Суу» города Талас не отвечают экологическим и техническим требованиям. Об этом стало известно в ходе проверки инспекторов управления по контролю и надзору за водными ресурсами и объектами Госэкотехинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что данное предприятие не имеет лицензии на право использования воды, счетчики-водомеры на скважинах не работают, и учет фактического водоотбора не ведется, так как журналы по учету водоотбора отсутствуют. Также по сбору очищенных сточных вод предприятие должно иметь экологический паспорт, но, как выяснилось, паспорт тоже отсутствует.

По результатам проверки инспекторы составили акты МП Талас "Таза-Суу" по 17 пунктам нарушений. На их устранение предприятию дали срок 1 месяц.

"В случае невыполнения предписаний в указанный срок в отношении руководства муниципального управления Талас "Таза-Суу" будут приняты соответствующие меры наказания", — обещают в Госэкотехинспекции.

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