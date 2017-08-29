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В Иссык-Кульской области изъята крупная партия наркотиков

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-issy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445287-ru.html

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29 августа 2017, 16:46       Комментарии

В Иссык-Кульской области изъята крупная партия наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.
21 августа по поступившей оперативной информации оперативниками СБНОН МВД КР совместно с сотрудниками ОВД Тюпского района был произведен осмотр жилого помещения, принадлежащего 47-летнему жителю села Мин-Булак А. Алмырзе, ранее судимому за незаконное хранение наркотических веществ.
В ходе осмотра в доме было обнаружены и изъяты:
<ul> <li>жидкость со специфическим запахом наркотического вещества в количестве 53 литров общим весом 58 кг. 100 гр.,</li> <li>41 кг. 500 гр. марихуаны,</li> <li>1 кг. 600 гр. гашиша, расфасованного по 47 брикетам.</li> </ul> Кроме этого, в сарае были найдены две стиральные машины, переоборудованные для изготовления наркотических веществ.
По словам задержанного, летом в селе Бостери он познакомился с местным жителем, 34-летним А. Бактияром, и они решили изготавливать наркотические вещества. Для этой цели Бактияр предоставил Алмырзе заброшенный дом в селе Мин-Булак Тюпского района. В период с 16 по 20 августа они собирали дикорастущую коноплю, а после промывали горячей водой в центрифуге стиральных машинках и изготавливали наркотические вещества.
По данному факту следственной службой по УВД Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по ст. 246 ч. 4 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта в особо крупных размерах) УК КР. Причастным лицам в незаконном хранении наркотических веществ А. Алмырзе и А. Бактияру предъявлено обвинение по возбужденному уголовному делу.
Решением Каракольского городского суда в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. В рамках возбужденного уголовного дела ведется следствие.
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