Скульптуры Театра оперы и балета А.Малдыбаева вернут на место

29 августа 2017, 16:38 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. В театре опера и балета имени Абдыласа Малдыбаева на реставрацию скульптур Ольги Мануйловой и Ольги Миньковой было выделено 3 млн 600 тыс долларов США.

Как отмечает скульптор-исполнитель Кубаныч Эрматов, статуи, а всего их 9, будут отреставрированы и возвращены на место в течение 45 дней.

"Статуи были в ужасном состоянии. Ремонтировать их на месте было невозможно. Во-первых, неудобная крыша, а во-вторых, статуи железобетонные. Если их делать на месте, то через лет 5 пойдут трещины. Скажу точно, все они будут возвращены без каких-либо новшеств", - подчеркнул скульптор.

Напомним, ранее пользователи социальных сетей были недовольны тем, что статуи были сняты с фасада здания.