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Скульптуры Театра оперы и балета А.Малдыбаева вернут на место

Источник:
http://kabar.kg/news/skul-ptur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445286-ru.html

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29 августа 2017, 16:38       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. В театре опера и балета имени Абдыласа Малдыбаева на реставрацию скульптур Ольги Мануйловой и Ольги Миньковой было выделено 3 млн 600 тыс долларов США.
Как отмечает скульптор-исполнитель Кубаныч Эрматов, статуи, а всего их 9, будут отреставрированы и возвращены на место в течение 45 дней.
"Статуи были в ужасном состоянии. Ремонтировать их на месте было невозможно. Во-первых, неудобная крыша, а во-вторых, статуи железобетонные. Если их делать на месте, то через лет 5 пойдут трещины. Скажу точно, все они будут возвращены без каких-либо новшеств", - подчеркнул скульптор.
Напомним, ранее пользователи социальных сетей были недовольны тем, что статуи были сняты с фасада здания.

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