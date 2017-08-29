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Подробности обезглавливания женщины в Оше: "Свекровь все время говорила, что я недостойна ее сына"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podobnost...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445285-ru.html

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29 августа 2017, 16:41       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В городе Оше в убийстве и обезглавливании 51-летней женщины подозреваются 25-летняя невестка и ее 37-летняя сестра. В УВД южной столицы рассказали подробности этого дела.
Напомним, 28 августа утром в мусорном контейнере на юго-востоке Оша было найдено обезглавленное тело женщины в возрасте 40-50 лет, которое нашли сотрудники муниципального предприятия "Ош-Тазалык", убиравшие мусор.
На допросе в милиции 25-летняя женщина рассказала, что пошла на такой шаг, чтобы сохранить свою семью. По словам подозреваемой, ее свекровь все время заявляла, что "она недостойно ее сына, и что все равно доведет их до развода".
В ходе следствия установлено, что в городе Оше 26 августа около 7.00 утра, когда муж подозреваемой ушел на работу, свекровь вновь начала говорить о том, что они должны развестись, а также обругала невестку. 51-летняя женщина после этого ушла к себе в комнату, где заснула. Примерно в 9.00, поддавшись эмоциям, невестка камнем несколько раз ударила пожилую женщину по голове. Поняв, что она убила свою свекровь, молодая женщина позвонила своей старшей сестре и сообщила о случившемся.
В милиции сообщили, что инцидент произошел в доме по улице Навои в Оше. После случившегося молодая женщина отвезла своих двух детей в дом сестры, а затем вместе с сестрой вернулась на место преступления. Они завернули тело убитой в одеяло и положили в большую сумку. Как сообщается, примерно в 10.00 подозреваемые на такси доставили тело убитой женщины в микрорайон "Анар" и оставили на балконе, где и поняли, что для сокрытия улик тело нужно расчленить.
В милиции добавили, пока старшая сестра 25-летней невестки отвлекала ее и своих детей, молодая невестка обезглавила тело, а также попыталась отрезать ноги, но у нее на это не хватило сил. Обратно завернув все в сумку, женщины до вечера занимались своими повседневными делами.
Примерно в 22.00 подозреваемая на такси доставила сумку с телом к мусорной урне и попросила прохожих помочь ей бросить туда сумку. Прохожие, ни о чем не подозревая, помогли ей. Сообщается, что голову женщины выкинули в мусорную урну в другой части города.
25-летняя невестка и ее 37-летняя сестра признали свою вину в содеянном. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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