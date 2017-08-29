МИД: Женщина, потерявшая память в Анкаре, является гражданкой КР

29 августа 2017, 16:35 Комментарии

Министерство иностранных дел КР касательно о женщине, потерявшей память в Турции (г. Анкара), сообщает, что она является гражданкой КР О.С., 1987 г.р., уроженка Джалал-Абадской области.

По имеющейся информации посольства Кыргызстана в Турции, 27 августа женщина была задержана местными правоохранительнымы органами. При содействии диппредставительства данная гражданка была в тот же день освобождена и направлена в одну из государственных клиник г. Анкары.

Сотрудники посольства в настоящее время ведут соответствующую работу по оформлению для возвращения ее в Кыргызскую Республику.

Напомним, в социальной сети Фейсбук пользователь Акбалык Жумалиева призвала помочь опознать девушку, которая, скорее всего, больна и не смогла назвать свое имя, а также рассказать что-либо о себе. В свою очередь о девушке Жумалиевой стало известно от коллег из Анкары, которые и связались с ней в надежде найти того, кто сможет опознать кыргызстанку.