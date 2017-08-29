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За что и сколько водителей оштрафованы — итоги рейда "Маяк" в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445283-ru.html

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29 августа 2017, 16:38       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Патрульная милиция совместно с бригадой скорой помощи в понедельник организовала рейд "Маяк" по дорогам столицы, сообщила пресс-служба УПМ ГУВД Бишкека.
Целью мероприятия было обеспечение проезда автомобилей спецназначения без препятствий на дорогах при включенных проблесковых маячках и звуковых сигналах.
По словам водителя кареты скорой помощи, ездить на вызовы стало непросто - водители не уступают дорогу, некоторые и вовсе перекрывают проезд, нет культуры вождения.
По итогам рейда 45 водителей оштрафованы по статье 231 Кодекса об административной ответственности. Штраф за нарушение составляет 500 сомов.
Всего же составлено 579 протоколов за различные нарушения, на штрафстоянку поставлено 8 машин.
За непристегнутые ремни безопасности оштрафованы 103 водителя, за тонировку - двое.
Также оштрафованы:
<ul> <li>за превышение скорости - 13 водителей;</li> <li>за проезд на запрещающий сигнал светофора - 43;</li> <li>за несоблюдение требований дорожных знаков, разметки, обгон, маневрирование, проезд перекрестков, пешеходных переходов - 241;</li> <li>за нарушение правил пользования телефоном - 118;</li> <li>за вождение автомобиля без права управления - 1;</li> <li>за управление транспортом без водительского удостоверения - 1.</li> </ul> Также во время рейдового мероприятия сотрудники патрульной милиции пресекли попытку изнасилования женщины. Подозреваемый был задержан и передан в следственный отдел Ленинского РОВД Бишкека.
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