В Кыргызстане с начала года выявлены 4 тыс. 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации

29 августа 2017, 15:37 Комментарии

С начала года в Кыргызстане выявлено 4 тыс. 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом было заявлено на коллегии Министерства труда и социального развития КР.

Выведены из ТЖС 2650 детей, в том числе: переданы на воспитание в семьи (усыновление/удочерение) – 388 детей, под опеку и попечительство — 423, под предварительную опеку — 299, в детские учреждения — 432, в приемные семьи — 10, в реабилитационные и дневные центры – 110. Кроме того, из детского учреждения в семью возвращены – 142 ребенка, в школу возвращены– 39 детей и 807 детям сотрудниками отдела поддержки семьи и детей районных управлений социального развития восстановлены свидетельства о рождении ребенка.

Министерство также отмечает, что ведется работа по возвращению детей из Российской Федерации. Так, за отчетный период возвращены 9 несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей за пределами КР. Всего за период 2011-2017 гг. в Кыргызстан возвращены 72 ребенка.