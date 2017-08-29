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В Кыргызстане с начала года выявлены 4 тыс. 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445282-ru.html

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29 августа 2017, 15:37       Комментарии

С начала года в Кыргызстане выявлено 4 тыс. 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом было заявлено на коллегии Министерства труда и социального развития КР.
Выведены из ТЖС 2650 детей, в том числе: переданы на воспитание в семьи (усыновление/удочерение) – 388 детей, под опеку и попечительство — 423, под предварительную опеку — 299, в детские учреждения — 432, в приемные семьи — 10, в реабилитационные и дневные центры – 110. Кроме того, из детского учреждения в семью возвращены – 142 ребенка, в школу возвращены– 39 детей и 807 детям сотрудниками отдела поддержки семьи и детей районных управлений социального развития восстановлены свидетельства о рождении ребенка.
Министерство также отмечает, что ведется работа по возвращению детей из Российской Федерации. Так, за отчетный период возвращены 9 несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей за пределами КР. Всего за период 2011-2017 гг. в Кыргызстан возвращены 72 ребенка.

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