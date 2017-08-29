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Акыны из Кыргызстана и Казахстана сойдутся на одной сцене в рамках фестиваля "Айтыш-2017"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/master...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445281-ru.html

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Между акынами Кыргызстана и Казахстана пройдет состязание. Призовой фонд - 2 млн сомов

29 августа 2017, 15:45       Комментарии

30-31 августа 2017 года в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоится XI Международное состязание «Айтыш-2017» между акынами-импровизаторами из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры КР.
В 2017 году международное состязание будет посвящено 80-летию Народного артиста Кыргызской Республики Тууганбая Абдиева.
На сцене филармонии в искусстве импровизации будут состязаться следующие  акыны:
Кыргызстан:
<li>Амантай Кутманалиев,</li> <li>Азамат Болгонбаев,</li> <li>Идирис Айитбаев,</li> <li>Изат Айдаркулова,</li> <li>Жылдызбек Төрөканов,</li> <li>Кадырбек Бейшенов,</li> <li>Болот Назаров,</li> <li>Асылбек Маратов.</li> Казахстан:
<li>Айбек Калиев,</li> <li>Анар Жаппаркулова,</li> <li>Бөрүбай Орозумбетов,</li> <li>Жаркынбек Наушабеков,</li> <li>Сара Токтомушова,</li> <li>Рүстөм Кайыртай уулу,</li> <li>Мухтар Ниязов,</li> <li>Нурлубек Курманов.</li> Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Общественного фонда «Айтыш», Общественного фонда «Ак-фонд» и Республиканского фонда им. Тууганбая Абдиева.
Призовой фонд составляет 2 млн сомов.

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