Акыны из Кыргызстана и Казахстана сойдутся на одной сцене в рамках фестиваля "Айтыш-2017"

29 августа 2017, 15:45 Комментарии

30-31 августа 2017 года в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоится XI Международное состязание «Айтыш-2017» между акынами-импровизаторами из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры КР.

В 2017 году международное состязание будет посвящено 80-летию Народного артиста Кыргызской Республики Тууганбая Абдиева.

На сцене филармонии в искусстве импровизации будут состязаться следующие акыны:

Кыргызстан:

<li>Амантай Кутманалиев,</li> <li>Азамат Болгонбаев,</li> <li>Идирис Айитбаев,</li> <li>Изат Айдаркулова,</li> <li>Жылдызбек Төрөканов,</li> <li>Кадырбек Бейшенов,</li> <li>Болот Назаров,</li> <li>Асылбек Маратов.</li> Казахстан:

<li>Айбек Калиев,</li> <li>Анар Жаппаркулова,</li> <li>Бөрүбай Орозумбетов,</li> <li>Жаркынбек Наушабеков,</li> <li>Сара Токтомушова,</li> <li>Рүстөм Кайыртай уулу,</li> <li>Мухтар Ниязов,</li> <li>Нурлубек Курманов.</li> Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Общественного фонда «Айтыш», Общественного фонда «Ак-фонд» и Республиканского фонда им. Тууганбая Абдиева.

Призовой фонд составляет 2 млн сомов.