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За 10 лет "Газпром" пополнил бюджет Кыргызстана на $1 млрд, выплаченных в виде налогов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/za-10-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445280-ru.html

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29 августа 2017, 16:06       Комментарии

"Газпром Кыргызстан" уже 10 лет работает в Кыргызстане, и за это время компания перечислила в бюджет страны в виде налогов порядка $1 млрд. Об этом на  открытии нового офиса "Газпром" заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.
Он отметил, что это очень большая сумма – треть внешнего долга республики.
"Это уникальное здание. То, что компания построила такой офис в нашей столице, говорит о том, что "Газпром" намерен продолжать плодотворную работу в Кыргызстане, что компания серьезно подходит к взятым на себя обязательствам", — сказал Сапар Исаков.
Премьер-министр также подчеркнул вклад компании "Газпром Кыргызстан" в социальную политику страны.
"В рамках программы социальной ответственности "Газпром" воплотил в жизнь много важных проектов, и этими благами мы с вами сегодня пользуемся. В Бишкеке и Чуйской области идет масштабная газификация. Люди получили доступ к газу. Также компания обещает подключить к голубому топливу весь Кыргызстан. Это похоже на сон, но это реальность. Мы уже сегодня видим итоги работы компании. И я уверен, что "Газпром" выполнит взятые на себя обязательства", — подчеркнул премьер-министр.
1 of 4 cof dav dav Добавим, в это же время в Бишкеке в жилмассиве "Ала-Тоо" состоялся пуск газа в дома кыргызстанцев. Порядка 6600 жителей жилмассива получили доступ к природному газу. Газификация ж/м "Ала-Тоо" осуществлена в рамках инвестиционной программы "Газпром Кыргызстан". Данная программа предусматривает полномасштабную газификацию всей республики, что является не только экономическим, но и социальным фактором, способствующим улучшению благосостояния и качества жизни каждого гражданина.

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