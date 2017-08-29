Между акынами Кыргызстана и Казахстана пройдет состязание. Призовой фонд - 2 млн сомов

29 августа 2017, 15:57 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. В Бишкеке 30-31 августа 2017 года в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова в 17:00 состоится XI Международное состязание "Айтыш-2017" между акынами-импровизаторами из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Международное состязание в этом году посвящено 80-летию Народного артиста КР Тууганбая Абдиева.

На сцене филармонии в искусстве импровизации будут состязаться следующие акыны:

Кыргызстан

1. Амантай Кутманалиев,

2. Азамат Болгонбаев,

3. Идирис Айитбаев,

4. Изат Айдаркулова,

5. Жылдызбек Төрөканов,

6. Кадырбек Бейшенов,

7. Болот Назаров,

8. Асылбек Маратов.

Казахстан

1. Айбек Калиев,

2. Анар Жаппаркулова,

3. Бөрүбай Орозумбетов,

4. Жаркынбек Наушабеков,

5.Сара Токтомушова,

6. Рүстөм Кайыртай уулу,

7. Мухтар Ниязов,

8. Нурлубек Курманов.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Общественного фонда "Айтыш", Общественного фонда "Ак-фонд" и Республиканского фонда им.Тууганбая Абдиева.

Призовой фонд составляет 2 млн сомов.