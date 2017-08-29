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МИД: Ведется работа по возвращению из Турции кыргызстанки, потерявшей память

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-vedet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445277-ru.html

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29 августа 2017, 16:06       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. Ведется работа по возвращению из Турции кыргызстанки, потерявшей память, сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее данным, в СМИ была опубликована информация о гражданке Кыргызстана в Турции (г.Анкара), потерявшей память. "Упомянутая женщина является гражданкой КР О.С., 1987 г.р., уроженкой Джалал-Абадской области", - отметили в МИД.
По имеющейся информации посольства Кыргызстана в Турции, 27 августа текущего года данная гражданка была задержана правоохранительными органами Турции. При содействии посольства она была в тот же день освобождена и направлена в одну из государственных клиник г.Анкара.
Посольство КР в Анкаре в настоящее время ведет соответствующую работу по оформлению документов для возвращения в Кыргызстан.

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