МИД: Ведется работа по возвращению из Турции кыргызстанки, потерявшей память

29 августа 2017, 16:06 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. Ведется работа по возвращению из Турции кыргызстанки, потерявшей память, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в СМИ была опубликована информация о гражданке Кыргызстана в Турции (г.Анкара), потерявшей память. "Упомянутая женщина является гражданкой КР О.С., 1987 г.р., уроженкой Джалал-Абадской области", - отметили в МИД.

По имеющейся информации посольства Кыргызстана в Турции, 27 августа текущего года данная гражданка была задержана правоохранительными органами Турции. При содействии посольства она была в тот же день освобождена и направлена в одну из государственных клиник г.Анкара.

Посольство КР в Анкаре в настоящее время ведет соответствующую работу по оформлению документов для возвращения в Кыргызстан.