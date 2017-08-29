Девушка без памяти, которую просили опознать в социальных сетях, оказалась уроженкой Кыргызстана, - МИД

29 августа 2017, 15:59 Комментарии

В социальных сетях была опубликована фотография девушки, предположительно кыргызстанки, которая ходит по улицам Анкары (Турция) и, скорее всего, она потеряла память. Министерство иностранных дел Кыргызстана касательно опубликованной информации о гражданке, потерявшей память, сообщило, что упомянутая женщина является гражданкой Кыргызстана О.С., 1987 года рождения, уроженка Жалал-Абадской области.

По имеющейся информации посольства Кыргызстана в Турции, 27 августа данная гражданка была задержана правоохранительными органами Турции. При содействии посольства данная гражданка была в тот же день освобождена и направлена в одну из государственных клиник Анкары.

Посольство КР в Анкаре в настоящее время ведет соответствующую работу по оформлению документов для возвращения девушки домой.