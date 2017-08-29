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Девушка без памяти, которую просили опознать в социальных сетях, оказалась уроженкой Кыргызстана, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445274-ru.html

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29 августа 2017, 15:59       Комментарии

В социальных сетях была опубликована фотография девушки, предположительно кыргызстанки, которая ходит по улицам Анкары (Турция) и, скорее всего, она потеряла память. Министерство иностранных дел Кыргызстана касательно опубликованной информации о гражданке, потерявшей память, сообщило, что упомянутая женщина является гражданкой Кыргызстана О.С., 1987 года рождения, уроженка Жалал-Абадской области.
По имеющейся информации посольства Кыргызстана в Турции, 27 августа данная гражданка была задержана правоохранительными органами Турции. При содействии посольства данная гражданка была в тот же день освобождена и направлена в одну из государственных клиник Анкары.
Посольство КР в Анкаре в настоящее время ведет соответствующую работу по оформлению документов для возвращения девушки домой.

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