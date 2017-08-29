Ежемесячно 25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации вместо льгот, - Минсоцразвития

29 августа 2017, 16:18 Комментарии

Ежемесячно 25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации вместо льгот. Об этом стало известно на коллегии Министерства труда и социального развития 29 августа.

Так, люди получают от 1 до 7 тыс. сомов.

По состоянию на 1 июня 2017 года численность получателей ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот составила 45,7 тыс. человек. На выплату этих компенсаций из республиканского бюджета профинансировано 576,1 млн сомов.