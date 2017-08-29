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Ежемесячно 25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации вместо льгот, - Минсоцразвития

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445273-ru.html

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29 августа 2017, 16:18       Комментарии

Ежемесячно 25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации вместо льгот. Об этом стало известно на коллегии Министерства труда и социального развития 29 августа.
Так, люди получают от 1 до 7 тыс. сомов.
По состоянию на 1 июня 2017 года численность получателей ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот составила 45,7 тыс. человек. На выплату этих компенсаций из республиканского бюджета профинансировано 576,1 млн сомов.

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