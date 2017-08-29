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В КР выявлено более 4 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365510_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445271-ru.html

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В Кыргызстане с начала года выявлены 4 тыс. 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации

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29 августа 2017, 15:57       Комментарии

На коллегии Министерства труда и социального развития было отмечено, что с начала года выявлено 4 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТСЖ).
Выведены из ТЖС 2 650 детей, в том числе: переданы на воспитание в семьи (усыновление/удочерение) – 388 детей, под опеку и попечительство - 423, под предварительную опеку - 299, в детские учреждения - 432, в приемные семьи - 10, в реабилитационные и дневные центры – 110. Кроме того, из детского учреждения в семью возвращены – 142 ребенка, в школу возвращены 39 детей и 807 детям сотрудниками отдела поддержки семьи и детей районных управлений социального развития восстановлены свидетельства о рождении.
Министерство также отмечает, что ведется работа по возвращению детей из Российской Федерации. Так, за отчетный период возвращены 9 несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей за пределами КР. Всего за период 2011-2017 годы в Кыргызстан возвращены 72 ребенка.

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