В КР выявлено более 4 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

29 августа 2017, 15:57 Комментарии

На коллегии Министерства труда и социального развития было отмечено, что с начала года выявлено 4 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТСЖ).

Выведены из ТЖС 2 650 детей, в том числе: переданы на воспитание в семьи (усыновление/удочерение) – 388 детей, под опеку и попечительство - 423, под предварительную опеку - 299, в детские учреждения - 432, в приемные семьи - 10, в реабилитационные и дневные центры – 110. Кроме того, из детского учреждения в семью возвращены – 142 ребенка, в школу возвращены 39 детей и 807 детям сотрудниками отдела поддержки семьи и детей районных управлений социального развития восстановлены свидетельства о рождении.

Министерство также отмечает, что ведется работа по возвращению детей из Российской Федерации. Так, за отчетный период возвращены 9 несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей за пределами КР. Всего за период 2011-2017 годы в Кыргызстан возвращены 72 ребенка.