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Гульнура Торалиева возглавила пресс-службу правительства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365509_gy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445269-ru.html

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Гульнура Торалиева назначена завотделом информационного обеспечения аппарата правительства

Гульнура Торалиева назначена завотделом информационного обеспечения Аппарата правительства

29 августа 2017, 16:05       Комментарии

Гульнура Торалиева возглавила отдел информационного обеспечения аппарата правительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Распоряжение о назначении Торалиевой сегодня, 29 августа, подписал премьер-министр Сапар Исаков.
Ранее Торалиева уже руководила пресс-службой при премьер-министре Джоомарте Оторбаеве и покинула должность после его отставки.
Гульнура Торалиева имеет докторскую степень по журналистике от Академии наук Российской Федерации и степень магистра в области научной журналистики от City University (Лондон, Великобритания).
Ранее она работала директором программ Института общественной политики, была ответственна за подготовку и выполнение всех проектов института, посвященных управлению, законности, защите прав человека и медиа. Позже возглавляла факультет журналистики и массовых коммуникаций АУЦА, также работала советником по стратегическим коммуникациям USAID (программа местного развития).

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