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Почти 200 тысяч человек в республике имеют статус безработного

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365512_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445268-ru.html

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29 августа 2017, 16:10       Комментарии

На сегодняшний день общая численность безработных граждан составила 192,2 тысячи человек. Такая цифра была озвучена сегодня, 29 августа, на коллегии Министерства труда и социального развития КР.
По данным ведомства, на учете в службах занятости состоят 90 тысяч граждан, из них имеющих официальный статус безработных - 62 тысячи человек.
За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроены 20,3 тысячи граждан.
Одним из приоритетных направлений активной политики занятости для смягчения напряженности рынка труда является проведение оплачиваемых общественных работ как временная занятость, направленная на улучшение социальной инфраструктуры регионов республики. За отчетный период в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы было направлено 9,7 тысячи человек.
Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда, учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных профессий, службами занятости на профессиональное обучение направлены 3,9 тысячи человек. Обучали безработных граждан в основном профессиям, востребованным на рынке труда, - газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием программы 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник.

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