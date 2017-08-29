Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Где будут расположены дополнительные избирательные участки в Бишкеке (инфографика)Где будут расположены дополнительные избирательные участки в Бишкеке (инфографика)Почти 200 тысяч человек в республике имеют статус безработногоПочти 200 тысяч человек в республике имеют статус безработного

Пропускайте скорую помощь. В Бишкеке проходит рейд "Маяк"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365514_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445267-ru.html

Похожие новости

Где будут расположены дополнительные избирательные участки в Бишкеке (инфографика)

Задел комбайн при обгоне — близ Бишкека перевернулся автомобиль

Мама проверяла, не умерла ли я, — исповедь бывшей анорексички из Бишкека

В Бишкеке открылась первая эко-заправка

Водителям на заметку — близ Бишкека открыли первую газозаправочную станцию

29 августа 2017, 16:14       Комментарии

Скорая помощь вместе с патрульной милицией проводит в Бишкеке рейд "Маяк". Об этом сообщает Егор Борисов, заместитель главного врача станции СМП Бишкека.
Медики и милиция выявляют водителей, которые не пропускают реанимацию. Одна из карет скорой помощи едет по улицам столицы с включенным спецсигналом, а сразу за ней машина патрульной милиции.
Тех, кто не пропускает скорую, оперативно останавливают сотрудники УПМ и штрафуют.
Отметим, штраф предусмотрен в размере 5 расчетных показателей, или 500 сомов.
"Странно унизительный штраф за непропуск скорой помощи", - отметил Борисов.
За первые 20 минут рейда милиция оштрафовала девять нарушителей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум