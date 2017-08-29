Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Отчет о движении средств из фондов кандидатов на пост президентаОтчет о движении средств из фондов кандидатов на пост президентаИнтеллигенты. Лучшие люди страныИнтеллигенты. Лучшие люди страны

Топ-5 кыргызстанских товаров, которые наконец оценили за рубежом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445266-ru.html

Похожие новости

Девушка без памяти, которую просили опознать в социальных сетях, оказалась уроженкой Кыргызстана, - МИД

Т.Мамытов назвал ряд вопросов, которые могут обсудить президенты Кыргызстана и Узбекистана на следующей неделе

В связи с празднованием Дня независимости и Курман Айта на некоторых улицах Бишкека ограничат движение транспорта

360 тыс. человек в Кыргызстане получают пособия, средний размер которых составляет 1 тыс. сомов

Атамбаев: "Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал"

29 августа 2017, 16:05       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Экспорт каких товаров из Кыргызстана в другие страны увеличился за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, выяснил Национальный статистический комитет.
Sputnik составил рейтинг, чем мы покорили иностранцев.
1. Хлеб и хлебобулочные изделия. За январь-май текущего года было продано в 7 раз больше мучного, чем за то же время в 2016-м.
2. Стекло. Экспорт полированного стекла увеличился в три раза.
3. Фрукты и орехи. В 2017 году иностранцы закупили практически в три раза больше этого вкусного товара.
4. Одежда. Вещей с лейблом Made in KG на рынках других стран стало в два раза больше.
5. Золото. В Швейцарию вывезли драгоценного металла на 40 процентов больше, чем годом ранее.
Спрос упал лишь на два товара: на лампы накаливания (минус 11 процентов) и овощи - их закупили вполовину меньше, чем за январь-май 2016 года.
В целом объем экспорта за этот период составил 658 миллионов долларов, что на треть выше показателей прошлого года.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум