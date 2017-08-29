Топ-5 кыргызстанских товаров, которые наконец оценили за рубежом

29 августа 2017, 16:05 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Экспорт каких товаров из Кыргызстана в другие страны увеличился за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, выяснил Национальный статистический комитет.

Sputnik составил рейтинг, чем мы покорили иностранцев.

1. Хлеб и хлебобулочные изделия. За январь-май текущего года было продано в 7 раз больше мучного, чем за то же время в 2016-м.

2. Стекло. Экспорт полированного стекла увеличился в три раза.

3. Фрукты и орехи. В 2017 году иностранцы закупили практически в три раза больше этого вкусного товара.

4. Одежда. Вещей с лейблом Made in KG на рынках других стран стало в два раза больше.

5. Золото. В Швейцарию вывезли драгоценного металла на 40 процентов больше, чем годом ранее.

Спрос упал лишь на два товара: на лампы накаливания (минус 11 процентов) и овощи - их закупили вполовину меньше, чем за январь-май 2016 года.

В целом объем экспорта за этот период составил 658 миллионов долларов, что на треть выше показателей прошлого года.

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