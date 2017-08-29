В столице Кыргызстана построен новый Фельдшерско-акушерский пункт

29 августа 2017, 14:58 Комментарии

В жилом массиве Ак-Тилек Свердловского района построен новый филиал Центра семейной медицины №3, который будет обслуживать около 8 тыс. жителей района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкека.

Скоординирована работа городских служб по подключению к инженерным сетям, благоустройства и озеленению территории по линии МП "Зеленстрой", "Бишкекасфальтсервис", ПЭУ "Бишкекводоканал", а также решены вопросы обеспечения мебелью данного фельдшерско-акушерского пункта.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет работать группа семейных врачей: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, сестринский и младший медицинский персонал.

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