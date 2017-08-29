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В столице Кыргызстана построен новый Фельдшерско-акушерский пункт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445265-ru.html

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29 августа 2017, 14:58       Комментарии

В жилом массиве  Ак-Тилек Свердловского района построен  новый филиал Центра семейной медицины №3, который будет обслуживать около 8 тыс. жителей  района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкека.
Скоординирована работа городских служб по подключению к инженерным сетям, благоустройства и озеленению  территории по линии МП "Зеленстрой", "Бишкекасфальтсервис", ПЭУ "Бишкекводоканал", а  также  решены вопросы обеспечения мебелью данного фельдшерско-акушерского пункта.
В новом фельдшерско-акушерском пункте будет работать группа семейных врачей: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, сестринский и младший медицинский персонал.
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