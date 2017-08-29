Деятельность "Газпрома" свидетельствует о тесной дружбе  наших стран, — вице-премьер Зилалиев

29 августа 2017, 14:31 Комментарии

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев высоко оценил результаты деятельности транснациональной энергетической корпорации "Газпром", реализующей проекты в Кыргызстане. Об этом замглавы правительства заявил на церемонии открытия первой эко-заправки "Газпром" в селе Ленинском сегодня, 29 августа.

"То, что сегодня мы открываем этот объект, впрочем, как и то, что делает "Газпром" в целом по республике, свидетельствует о тесной дружбе наших стран. Эта компания ведет себя достойно и всегда выполняет взятые на себя обязательства, — отметил Д.Зилалиев. — Мы знаем, что этот объект, автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, был построен в 1989 году и морально устарел. А сегодня видим АГНКС обновленной. Благодаря "Газпрому" ее мощность увеличилась в три раза. Это первый такой объект, сданный в эксплуатацию.

По словам вице-премьера, до конца года "Газпром" рассчитывает сдать в эксплуатацию еще один подобный объект, а на 2018 год намечен запуск сразу трех АГНКС в Кыргызстане.