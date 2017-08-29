Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Аиду Салянову принудительно приведут в зал судаАиду Салянову принудительно приведут в зал судаШкольные аттестаты с опечатками заменили на 80% — МинобрнаукиШкольные аттестаты с опечатками заменили на 80% — Минобрнауки

Деятельность "Газпрома" свидетельствует о тесной дружбе  наших стран, — вице-премьер Зилалиев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deyate...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445263-ru.html

Похожие новости

За 10 лет присутствия "Газпрома" в КР в бюджет уплачено около $1 млрд – Исаков

Олег Панкратов и Акылбек Осмоналиев освобождены от исполнения обязанностей вице-премьера и руководителя Аппарата правительства

Мухамметкалый Абулгазиев освобожден от исполнения обязанностей первого вице-премьер-министра и премьер-министра

Президент подписал указ о назначении вице-премьеров и членов правительства

Зилалиев возьмет ответственность если сорвется проект с Liglass Trading

29 августа 2017, 14:31       Комментарии

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев высоко оценил результаты деятельности транснациональной энергетической корпорации "Газпром", реализующей проекты в Кыргызстане. Об этом замглавы правительства заявил на церемонии открытия первой эко-заправки "Газпром" в селе Ленинском сегодня, 29 августа.
"То, что сегодня мы открываем этот объект, впрочем, как и то, что делает "Газпром" в целом по республике, свидетельствует о тесной дружбе  наших стран. Эта компания ведет себя достойно и всегда выполняет взятые на себя обязательства, — отметил Д.Зилалиев. — Мы знаем, что этот объект, автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, был построен в 1989 году и морально устарел. А сегодня видим АГНКС обновленной. Благодаря "Газпрому" ее мощность увеличилась в три раза. Это первый такой объект, сданный в эксплуатацию.
По словам вице-премьера, до конца года "Газпром" рассчитывает сдать в эксплуатацию еще один подобный объект, а на 2018 год намечен запуск сразу трех АГНКС в Кыргызстане.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум