"Газпром" выполнит обязательства по газификации Кыргызстана в срок – Алексей Миллер

29 августа 2017, 15:06 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.207 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Газпром" выполнит обязательства по газификации Кыргызстана в срок. Об этом в ходе открытия нового Административного здания компании "Газпром Кыргызстан" сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

По его словам, на сегодня выполнено 26% работ по газификации Кыргызстана.

"Я хочу заверить руководство Кыргызстана, что к 2030 году будет газифицировано 60% территории страны", - сказал он.

Сегодня также Сапар Исаков и Алексей Миллер приняли участие в церемонии дачи газа в жилой массив Ала-Тоо.

По словам Миллера, голубое топливо будет подано дл 1650 домохозяйств.