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"Газпром" выполнит обязательства по газификации Кыргызстана в срок – Алексей Миллер

Источник:
http://kabar.kg/news/gazprom-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445262-ru.html

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29 августа 2017, 15:06       Комментарии

БИШКЕК, 29.08.207 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Газпром" выполнит обязательства по газификации Кыргызстана в срок. Об этом в ходе открытия нового Административного здания компании "Газпром Кыргызстан" сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
По его словам, на сегодня выполнено 26% работ по газификации Кыргызстана.
"Я хочу заверить руководство Кыргызстана, что к 2030 году будет газифицировано 60% территории страны", - сказал он.
Сегодня также Сапар Исаков и Алексей Миллер приняли участие в церемонии дачи газа в жилой массив Ала-Тоо.
По словам Миллера, голубое топливо будет подано дл 1650 домохозяйств.

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