Молодежь позитивно относится к проекту "Таза Коом", считает политолог Бердаков

29 августа 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Роман Гайнанов - Кабар/. Молодежь позитивно относится к тем инициативам, которые обозначены приоритетными в рамках проекта "Таза Коом". Об этом в рамках круглого стола "Приоритетные пути развития, трансформации экономики и общества Кыргызстана. Предвыборные ожидания молодежи" сказал политолог Денис Бердаков.

"Сегодняшний круглый стол показал, что молодежь позитивно относится к тем инициативам, которые обозначены приоритетными в рамках проекта "Таза Коом". А именно, переход экономики на новый техноуклад, борьба с коррупцией и излишней бюрократией. Молодежь ждет от кандидатов в президенты честной игры, и не хочет выступать на чьей-либо стороне как инструмент внеправовых разборок", - отметил он.

В мероприятии приняли участие молодые ученые, представители молодежных крыльев политических партий, лидеры молодежных организаций, гражданские активисты, представители бизнес-сообщества и журналисты.

Данная дискуссия нацелена на определение путей устойчивого социально-экономического и политического развития Кыргызстана молодежными лидерами в условиях политической трансформации власти в республике.

Организаторами дискуссии выступает Фонд "Евразийцы – новая волна".