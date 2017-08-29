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Молодежь позитивно относится к проекту "Таза Коом", считает политолог Бердаков

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/molodezh-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445261-ru.html

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29 августа 2017, 15:15       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Роман Гайнанов - Кабар/. Молодежь позитивно относится к тем инициативам, которые обозначены приоритетными в рамках проекта "Таза Коом". Об этом в рамках круглого стола "Приоритетные пути развития, трансформации экономики и общества Кыргызстана. Предвыборные ожидания молодежи" сказал политолог Денис Бердаков.
"Сегодняшний круглый стол показал, что молодежь позитивно относится к тем инициативам, которые обозначены приоритетными в рамках проекта "Таза Коом". А именно, переход экономики на новый техноуклад, борьба с коррупцией и излишней бюрократией. Молодежь ждет от кандидатов в президенты честной игры, и не хочет выступать на чьей-либо стороне как инструмент внеправовых разборок", - отметил он.
В мероприятии приняли участие молодые ученые, представители молодежных крыльев политических партий, лидеры молодежных организаций, гражданские активисты, представители бизнес-сообщества и журналисты.
Данная дискуссия нацелена на определение путей устойчивого социально-экономического и политического развития Кыргызстана молодежными лидерами в условиях политической трансформации власти в республике.
Организаторами дискуссии выступает Фонд "Евразийцы – новая волна".

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