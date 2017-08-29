Гульнура Торалиева назначена завотделом информационного обеспечения аппарата правительства

29 августа 2017, 14:55 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Торалиева Гульнура Тынчтыкбековна назначена заведующей отделом информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики, сообщили в аппарате правительства.

Справка: Торалиева Гульнура Тынчтыкбековна родилась 8 июня 1984 года в городе Бишкек.

Образование высшее. В 2006 году окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности журналистика, в 2010 году - Лондонский университет.

Трудовую деятельность начала в 2006 году координатором в Институте общественной политики.

С августа 2008 года по июль 2009 года работала региональным медиа-координатором во Всемирном фонде BBC.

С августа 2010 года руководитель направления "Журналистика и массовые коммуникации" в Американском университете в Центральной Азии.

С июня 2012 года - старший преподаватель в Американском университете в Центральной Азии по направлению "Журналистика и массовые коммуникации".

С апреля 2014 года по апрель 2015 год занимала должность заведующей отделом информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С 2015 года по настоящее время работала в различных медийных проектах.