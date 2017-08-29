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Сотрудничество ЕЭК и WorldSkills Eurasia посодействует развитию рынка трудовых ресурсов ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445259-ru.html

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29 августа 2017, 15:10       Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. "Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимы специалисты с новыми навыками, в том числе в сфере цифровой трансформации", – считает Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. Об этом он заявил на встрече с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли в рамках международного форума "Евразийская неделя" в Астане, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Во встрече приняли участие член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, представители WorldSkills в Армении, Беларуси, Казахстане и России.
"Одна из задач, стоящих перед ЕЭК, – развивать свободный рынок труда, расширяющий возможности граждан ЕАЭС, – отметил Председатель Коллегии ЕЭК. – Для этого необходимо учитывать технологические тренды и особенности отдельных стран и регионов". По мнению Тиграна Саркисяна, важно обеспечить приток в экономики стран ЕАЭС профессиональных кадров по востребованным специальностям, в том числе из числа трудовых мигрантов.
В связи с этим интересен опыт WorldSkills International, объединяющий представителей 77 стран. "Сетевое взаимодействие стран ЕАЭС с WorldSkills International могло бы помочь в этом", – считает Тигран Саркисян.
В свою очередь, Саймон Бартли отметил, что при разработке профессиональных стандартов WorldSkills International формирует такой набор компетенций, который помогает адаптироваться к меняющимся условиям труда и способствует профессиональному развитию. По его мнению, подходы WorldSkills могут быть востребованы и в ЕАЭС. Представители WorldSkills International в Армении, Беларуси, Казахстане и России, также принимавшие участие во встрече, рассказали о тенденциях на рынке труда своих стран и планах создания программы сотрудничества в формате WorldSkills Eurasia. Реализация этой идеи позволит сформировать повестку развития, учитывающую логику формирования общего рынка трудовых ресурсов, цифровую повестку ЕАЭС, задачи развития промышленной кооперации и кадрового потенциала стран Союза.
Саймон Бартли выразил надежду, что сетевое партнёрство WorldSkills Eurasia будет работать на решение практических задач, как в части национальных приоритетов, так и наднациональной повестки. Председатель Коллегии отметил, что привлечение Кыргызстана к сетевому взаимодействию евразийских операторов WorldSkills внесет большой вклад.
Уже через несколько часов после встречи с Председателем Коллегии ЕЭК в ходе одной из сессий "Евразийской недели" национальные операторы WorldSkills International в странах ЕАЭС подписали Декларацию о создании WorldSkills Eurasia и Соглашение о сотрудничестве. Участники сетевого партнёрства договорились содействовать интеграции в области развития кадрового потенциала, цифровых компетенций с применением инструментов и стандартов WorldSkills, а также выразили стремление к долгосрочному сотрудничеству с Евразийской экономической комиссией.

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