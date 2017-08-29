МТСР с начала года вывело из трудной жизненной ситуации 2650 детей

29 августа 2017, 15:12 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. С начала года выявлено 4342 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития КР.

По данным ведомства, выведены из ТЖС – 2650 детей, в том числе переданы на воспитание в семьи (усыновление/удочерение) 388 детей, под опеку и попечительство - 423, под предварительную опеку - 299, в детские учреждения - 432, в приемные семьи - 10, в реабилитационные и дневные центры –110.

Кроме того, из детского учреждения в семью возвращены 142 ребенка, в школу возвращены 39 детей и 807 детям сотрудниками отдела поддержки семьи и детей районных управлений социального развития восстановлены свидетельства о рождении ребенка.

Министерство также отмечает, что ведется работа по возращению детей из Российской Федерации. Так, за отчетный период возвращены 9 несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей за пределами КР. Всего за период 2011-2017 гг. в Кыргызстан возвращены 72.