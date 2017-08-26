Т.Саркисян: "Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС – понятный и оперативный индикатор интеграции"

29 августа 2017, 15:16 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. Диалог и многостороннее сотрудничество регионов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способно обеспечить существенный вклад в развитие евразийской интеграции и является одним из девяти основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2030 года, утверждённых президентами стран Союза. Об этом заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, обращаясь с приветственным словом к участникам саммита губернаторов ЕАЭС, прошедшего в Астане в рамках выставочного форума "Евразийская неделя". Мероприятие в подобном формате в Казахстане состоялось впервые, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Приграничные регионы вносят существенный вклад в экономику ЕАЭС. Валовый региональный продукт приграничных регионов в ВВП государств-членов составляет до 70%, – сказал Председатель Коллегии ЕЭК. – Ежегодные темпы роста прямых иностранных инвестиций в приграничных регионах в основном превышали аналогичные показатели по экономике в целом". За период 2010–2016 годов межрегиональное сотрудничество государств "пятерки" значительно усилилось. Взаимодействие осуществлялось в том числе между регионами, которые не имеют общей границы, например, между Россией и Кыргызстаном, Арменией и Беларусью. Для его дальнейшего развития важно построение общего рынка без барьеров, изъятий и ограничений. "Интеграционные процессы на местах имеют важное практическое значение для Союза и являются оперативным индикатором эффектов интеграции", – подчеркнул Тигран Саркисян.

В фокусе внимания спикеров саммита губернаторов были вопросы формирования в регионах инвестиционного климата, кросс-финансирование и инвестирование, развитие диалога на уровне малого и среднего бизнеса, обсуждение платформы для конкурентоспособного общего рынка и реализация проектов по модернизации инфраструктуры. В частности, было отмечено, что с момента запуска евразийской интеграции прирост товарооборота Могилевской области Республики Беларусь с Казахстаном ежегодно растет на 30%. Существенно увеличилось число совместных предприятий в Оренбургской области. Так, число российско-казахстанских компаний за последний год выросло в 1,8 раза.

Итог сессии подвела член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. Она отметила важность развития диалога между регионами с точки зрения интеграции. "Кооперации нужно придать новое качество", – уверена министр ЕЭК.

Справка

В обсуждении формирования экосистемы ЕАЭС на основе межрегиональной кооперации приняли участие первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан Нурымбет Сактаганов, первый заместитель полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Касен Асизов, заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Российской Федерации Сергей Черемин, первый заместитель замполпреда правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Эркинбек Аширбаев, первый вице-губернатор Оренбургской области Российской Федерации Сергей Балыкин и председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин.