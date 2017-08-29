На проверке ЦИК находятся подписные листы 16 претендентов на должность президента

29 августа 2017, 14:55 Комментарии

На проверке находятся подписные листы 16 претендентов на должность президента. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

На проверке находятся подписные листы претендентов:

- Ахматбека Келдибекова

- Камчыбека Ташиева

- Таалатбека Масадыкова

- Улугбека Кочкорова

- Арстана Абдылдаева

- Темирбека Асанбекова

- Турсунбека Акуна

- Казыбека Шайымбетова

- Талгатбека Кожогулова

- Исхака Масалиева

- Кубана Чороева

- Каната Исаева

- Камилы Шаршекеевой

- Токтайым Уметалиевой

- Риты Карасартовой

- Арсланбека Малиева

Было отмечено, что пока Омурбек Текебаев является единственным претендентом, чьи подписные листы были признаны недействительными. "Решение ЦИК о признании недействительными подписей на данный момент обжалуется в суде", - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Подписные листы 7 претендентов были признаны действительными.