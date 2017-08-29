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На проверке ЦИК находятся подписные листы 16 претендентов на должность президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445255-ru.html

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Главы организаций, жаловавшиеся на давление со стороны претендента Э.Зарлыкова, признали, что давления не было, - ЦИК

29 августа 2017, 14:55       Комментарии

На проверке находятся подписные листы 16 претендентов на должность президента. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
На проверке находятся подписные листы претендентов:
- Ахматбека Келдибекова
- Камчыбека Ташиева
- Таалатбека Масадыкова
- Улугбека Кочкорова
- Арстана Абдылдаева
- Темирбека Асанбекова
- Турсунбека Акуна
- Казыбека Шайымбетова
- Талгатбека Кожогулова
- Исхака Масалиева
- Кубана Чороева
- Каната Исаева
- Камилы Шаршекеевой
- Токтайым Уметалиевой
- Риты Карасартовой
- Арсланбека Малиева
Было отмечено, что пока Омурбек Текебаев является единственным претендентом, чьи подписные листы были признаны недействительными. "Решение ЦИК о признании недействительными подписей на данный момент обжалуется в суде", - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Подписные листы 7 претендентов были признаны действительными.

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