На проверке ЦИК находятся подписные листы 16 претендентов на должность президента

29 августа 2017, 14:55 Комментарии
На проверке находятся подписные листы 16 претендентов на должность президента. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
На проверке находятся подписные листы претендентов:
- Ахматбека Келдибекова
- Камчыбека Ташиева
- Таалатбека Масадыкова
- Улугбека Кочкорова
- Арстана Абдылдаева
- Темирбека Асанбекова
- Турсунбека Акуна
- Казыбека Шайымбетова
- Талгатбека Кожогулова
- Исхака Масалиева
- Кубана Чороева
- Каната Исаева
- Камилы Шаршекеевой
- Токтайым Уметалиевой
- Риты Карасартовой
- Арсланбека Малиева
Было отмечено, что пока Омурбек Текебаев является единственным претендентом, чьи подписные листы были признаны недействительными. "Решение ЦИК о признании недействительными подписей на данный момент обжалуется в суде", - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Подписные листы 7 претендентов были признаны действительными.