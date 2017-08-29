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Миллер: обязательства по газификации Кыргызстана "Газпром" выполнит в срок

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445254-ru.html

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29 августа 2017, 14:56       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. ПАО "Газпром" в срок выполнит все свои обязательства по газификации Кыргызстана, сообщил председатель правления российского энергогиганта Алексей Миллер на открытии нового офиса ОсОО "Газпром Кыргызстан" в южной части Бишкека.
"Сегодня уровень газификации по республике составляет 27 процентов. Обязательства поднять до 60 процентов будут точно выполнены до 2030 года", - сказал Миллер.
Глава "Газпрома" похвалил новый офис и отметил, что в ней расположено "сердце" - диспетчерский пункт, за которым закреплен контроль и управление всей газотранспортной отрасли Кыргызстана.
Производственно-диспетчерская служба осуществляет оперативное руководство и контроль над деятельностью диспетчерских служб семи филиалов: пять распределительных и два магистральных.
В церемонии открытия нового офиса ОсОО "Газпром Кыргызстан" принял участие и премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.
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