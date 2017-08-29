Гульнура Торалиева вновь возглавила пресс-службу правительства

29 августа 2017, 15:10 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Гульнура Торалиева возглавила отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР (пресс-служба), сообщили в кабмине.

Распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков. Ранее Торалиева работала главой этого отдела при премьере Джоомарта Оторбаева (2014-2015 годы).

Эту должность ранее занимала Толгонай Стамалиева, которая покинула ее после отставки предыдущего премьера Сооронбая Жээнбекова на прошлой неделе. Жээнбеков сейчас является кандидатом в президенты.

Новый премьер Сапар Исаков был утвержден парламентом на эту должность 25 августа.

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