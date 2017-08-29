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Гульнура Торалиева вновь возглавила пресс-службу правительства

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445253-ru.html

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Гульнура Торалиева назначена завотделом информационного обеспечения Аппарата правительства

29 августа 2017, 15:10       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Гульнура Торалиева возглавила отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР (пресс-служба), сообщили в кабмине.
Распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков. Ранее Торалиева работала главой этого отдела при премьере Джоомарта Оторбаева (2014-2015 годы).
Эту должность ранее занимала Толгонай Стамалиева, которая покинула ее после отставки предыдущего премьера Сооронбая Жээнбекова на прошлой неделе. Жээнбеков сейчас является кандидатом в президенты.
Новый премьер Сапар Исаков был утвержден парламентом на эту должность 25 августа.
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