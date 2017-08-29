Свершилось! — запущен газопровод от Ташкента до Алматы через Кыргызстан

29 августа 2017, 15:14 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В присутствии премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера осуществлен запуск полностью восстановленного магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" I и II очередей.

Как сообщила пресс-службы ОсОО "Газпром Кыргызстан", официальный запуск стал ключевым событием для всего региона и обеспечит газом не только север Кыргызстана, но и Алматинскую и Талды-Курганскую области Казахстана.

Отмечено, что существующий магистральный газопровод был проложен более 40 лет тому назад. С тех пор участок проходящий через Кыргызстан ни разу не реконструировался, хотя технически рассчитан на 30 лет. Поэтому одной из первостепенных задач было строительство и реконструкция 111 километров газовой магистрали.

Строительство газопровода проходило от казахско-кыргызской границы до станции "Сокулук". Его производительность составит 1,7 миллиарда кубометров газа в год.

Как рассказал Миллер, реконструированный газопровод имеет в два раза больше пропускную способность и повысит надежность газоснабжения.

Сразу за запуском магистрали прошла торжественная церемония подачи газа в жилмассив "Ала-Тоо". Порядка 6600 жителей новостройки получили доступ к природному газу.

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