Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Молодежь позитивно относится к проекту "Таза Коом", считает политолог БердаковМолодежь позитивно относится к проекту "Таза Коом", считает политолог БердаковМТСР с начала года вывело из трудной жизненной ситуации 2650 детейМТСР с начала года вывело из трудной жизненной ситуации 2650 детей

Свершилось! — запущен газопровод от Ташкента до Алматы через Кыргызстан

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445252-ru.html

Похожие новости

За 10 лет "Газпром" пополнил бюджет Кыргызстана на $1 млрд, выплаченных в виде налогов

МИД: Ведется работа по возвращению из Турции кыргызстанки, потерявшей память

Топ-5 кыргызстанских товаров, которые наконец оценили за рубежом

Девушка без памяти, которую просили опознать в социальных сетях, оказалась уроженкой Кыргызстана, - МИД

Между акынами Кыргызстана и Казахстана пройдет состязание. Призовой фонд - 2 млн сомов

29 августа 2017, 15:14       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В присутствии премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера осуществлен запуск полностью восстановленного магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" I и II очередей.
Как сообщила пресс-службы ОсОО "Газпром Кыргызстан", официальный запуск стал ключевым событием для всего региона и обеспечит газом не только север Кыргызстана, но и Алматинскую и Талды-Курганскую области Казахстана.
Отмечено, что существующий магистральный газопровод был проложен более 40 лет тому назад. С тех пор участок проходящий через Кыргызстан ни разу не реконструировался, хотя технически рассчитан на 30 лет. Поэтому одной из первостепенных задач было строительство и реконструкция 111 километров газовой магистрали.
Строительство газопровода проходило от казахско-кыргызской границы до станции "Сокулук". Его производительность составит 1,7 миллиарда кубометров газа в год.
Как рассказал Миллер, реконструированный газопровод имеет в два раза больше пропускную способность и повысит надежность газоснабжения.
Сразу за запуском магистрали прошла торжественная церемония подачи газа в жилмассив "Ала-Тоо". Порядка 6600 жителей новостройки получили доступ к природному газу.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум