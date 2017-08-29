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В Бишкеке открылась первая эко-заправка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445251-ru.html

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В Бишкеке в ДТП погиб председатель Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане

29 августа 2017, 13:38       Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Бишкеке состоялось открытие первой современной эко-заправки (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, АГНКС). В мероприятии приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, гендиректор ОсОО "Газпром Кыргызстан" Болот Абдилдаев и другие высокопоставленные лица.
В своем выступлении Абдилдаев отметил, что открытие современной АГНКС в Бишкеке является важным шагом для создания в стране рынка газомоторного топлива.
""Газпром" в своей деятельности всегда использует передовые, cost-эффективные и экологические технологии, и расширение газозаправочной сети является тому ярким подтверждением, — сказал Болот Абдилдаев. — Перевод транспортных средств на использование природного газа позволит значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сохранить природу. Я рад заявить, что сегодня и "Газпром Кыргызстан" присоединился к большой программе "Газпром" по развитию газомоторного топлива".
Новая экологичная заправка расположена в селе Ленинское. Реконструкция АГНКС стала возможна благодаря инвестиционной программе ОсОО "Газпром Кыргызстан". Полное обновление технического блока и экстерьера газозаправочной станции, а также установка мощных компрессоров позволит значительно сократить время заправки транспорта и сделать площадки АГНКС удобными для автобусов и большегрузов.
1 of 5 В Кыргызстане сегодня действуют 4 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, принадлежащие "Газпрому". В 2018 году планируется реконструировать еще две АГНКС в селе Пригородное и в городе Кара-Балта с учетом всех современных технологических стандартов. К 2021 году планируется строительство двух новых АГНКС в южном регионе республики.
Преимущества АГНКС:
Переход водителей на данный вид топлива (метан) имеет ряд ключевых преимуществ. Использование природного газа позволит потребителям существенно сократить затраты на заправку своего автомобиля. Экономия по сравнению с бензином составит около 15%. Кроме того, важное достоинство заправки транспорта природным газом — экологичность.  В выхлопных газах полностью отсутствует опасный свинец, а содержание углекислого газа значительно меньше, чем в автомобилях, заправляемых бензином. Также газовое топливо заметно снижает расход масла и увеличивает срок службы двигателя.

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