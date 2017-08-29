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В Астане количество украденых люков приближается к отметке 1000

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-astane-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445250-ru.html

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29 августа 2017, 14:47       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В столице Казахстана Астане 787 люков были украдены с начала года, передает DailyNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Общая стоимость восстановленных люков составила более 9 млн тенге, сообщает медиацентр столичного акимата со ссылкой на управление коммунального хозяйства Астаны.
"Управлением коммунального хозяйства города Астаны с начала 2017 года и до сегодняшнего дня, по данным ГУ "Дежурная служба 109", поступило заявок по украденным люкам на общее количество – 787. Восстановлено управлением 787 люков. Общая стоимость восстановленных люков ориентировочно составляет 9 444 000 тенге", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что управлением с начала года в Астане было установлено 170 новых люков, стоимость которых составляет 2 040 000 тенге.
Ранее сообщалось, что всего в Астане насчитывается около 15 тыс. водопроводных и 20 тыс. канализационных люков.
С начала года в ДВД зарегистрировано 17 уголовных дел по факту кражи 190 канализационных люков.
Между тем, как сообщила корреспонденту медиацентра пресс-секретарь ДВД г. Астаны София Кылышбекова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в июне в столице с поличным была задержана группа лиц, которым инкриминируется хищение более 30 канализационных люков. Задержанные являются жителями Костанайской и Акмолинской областей. Они водворены в ИВС ДВД Астаны.
По данному факту проводится досудебное производство по статье Уголовного кодекса республики – "Кража". В рамках расследования проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.
"В ДВД города создана и работает мобильная группа из числа сотрудников криминальной полиции и участковых инспекторов, которая занимается выявлением пунктов приема металла, осуществляющих свою деятельность без разрешительных документов. Выявлено более 90 таких точек, из которых в результате принятых мер на сегодняшний день прекратили свою деятельность около 30. Также полицейскими ведется профилактическая работа по предотвращению краж люков. И благодаря этой работе с начала августа в Астане не зарегистрировано ни одного факта кражи люков. Раскрытие правонарушений, связанных с кражами люков, находится на постоянном контроле у руководства ДВД Астаны", – отметила С. Кылышбекова.

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