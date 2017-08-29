В Астане количество украденых люков приближается к отметке 1000

29 августа 2017, 14:47 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. В столице Казахстана Астане 787 люков были украдены с начала года, передает DailyNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Общая стоимость восстановленных люков составила более 9 млн тенге, сообщает медиацентр столичного акимата со ссылкой на управление коммунального хозяйства Астаны.

"Управлением коммунального хозяйства города Астаны с начала 2017 года и до сегодняшнего дня, по данным ГУ "Дежурная служба 109", поступило заявок по украденным люкам на общее количество – 787. Восстановлено управлением 787 люков. Общая стоимость восстановленных люков ориентировочно составляет 9 444 000 тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что управлением с начала года в Астане было установлено 170 новых люков, стоимость которых составляет 2 040 000 тенге.

Ранее сообщалось, что всего в Астане насчитывается около 15 тыс. водопроводных и 20 тыс. канализационных люков.

С начала года в ДВД зарегистрировано 17 уголовных дел по факту кражи 190 канализационных люков.

Между тем, как сообщила корреспонденту медиацентра пресс-секретарь ДВД г. Астаны София Кылышбекова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в июне в столице с поличным была задержана группа лиц, которым инкриминируется хищение более 30 канализационных люков. Задержанные являются жителями Костанайской и Акмолинской областей. Они водворены в ИВС ДВД Астаны.

По данному факту проводится досудебное производство по статье Уголовного кодекса республики – "Кража". В рамках расследования проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

"В ДВД города создана и работает мобильная группа из числа сотрудников криминальной полиции и участковых инспекторов, которая занимается выявлением пунктов приема металла, осуществляющих свою деятельность без разрешительных документов. Выявлено более 90 таких точек, из которых в результате принятых мер на сегодняшний день прекратили свою деятельность около 30. Также полицейскими ведется профилактическая работа по предотвращению краж люков. И благодаря этой работе с начала августа в Астане не зарегистрировано ни одного факта кражи люков. Раскрытие правонарушений, связанных с кражами люков, находится на постоянном контроле у руководства ДВД Астаны", – отметила С. Кылышбекова.